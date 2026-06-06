ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İran Milli Takımı, kamp yaptığı Antalya'dan ayrıldı.
Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde 2 hafta kamp yapan İran Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi hazırlıklarını sürdüreceği Meksika'ya gitmek üzere Antalya Havalimanı'na geldi. İran Milli Takım kafilesi, Meksika'nın Tijuana kentine gitmek için uçağa bindi.
İranlı futbolcuların yola çıktığı esnada kameralara yansıyan görüntüleri dikkat çekti. İran Milli Takımı futbolcularının yolculuk öncesinde Kur’an-ı Kerim’i öperek dualarla yola çıktığı görüldü.
İran, turnuvadaki ilk maçında 15 Haziran'da Yeni Zelanda ile karşılaşacak. İran Milli Takımı, Antalya'da yaptığı kamp sürecinde iki hazırlık maçı oynamış, Gambiya'yı 3-1, Mali'yi 2-0 yenmişti.
Son Dakika › Spor › İranlı futbolcular Kur’an-ı Kerim’i öperek ABD'ye doğru yola çıktı - Son Dakika
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