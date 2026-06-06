İranlı futbolcular Kur’an-ı Kerim’i öperek ABD'ye doğru yola çıktı - Son Dakika
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İranlı futbolcular Kur’an-ı Kerim’i öperek ABD'ye doğru yola çıktı

06.06.2026 21:46
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İran Milli Takımı futbolcuları, Meksika ve Dünya Kupası yolculuğu öncesinde Kur’an-ı Kerim’i öperek dualarla yola çıktı.

ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İran Milli Takımı, kamp yaptığı Antalya'dan ayrıldı.

İRAN, ANTALYA'DAN AYRILDI

Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde 2 hafta kamp yapan İran Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi hazırlıklarını sürdüreceği Meksika'ya gitmek üzere Antalya Havalimanı'na geldi. İran Milli Takım kafilesi, Meksika'nın Tijuana kentine gitmek için uçağa bindi.

KUR'AN-I KERİM'İ ÖPEREK YOLA ÇIKTILAR

İranlı futbolcuların yola çıktığı esnada kameralara yansıyan görüntüleri dikkat çekti. İran Milli Takımı futbolcularının yolculuk öncesinde Kur’an-ı Kerim’i öperek dualarla yola çıktığı görüldü.

İLK MAÇI YENİ ZELANDA'YA KARŞI

İran, turnuvadaki ilk maçında 15 Haziran'da Yeni Zelanda ile karşılaşacak. İran Milli Takımı, Antalya'da yaptığı kamp sürecinde iki hazırlık maçı oynamış, Gambiya'yı 3-1, Mali'yi 2-0 yenmişti.

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Son Dakika Spor İranlı futbolcular Kur’an-ı Kerim’i öperek ABD'ye doğru yola çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İranlı futbolcular Kur’an-ı Kerim’i öperek ABD'ye doğru yola çıktı - Son Dakika
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