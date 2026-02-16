Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklandı - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklandı

16.02.2026 18:31
Uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli Kahramanmaraş'ta tutuklandı, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlediği operasyonda 4 zanlıyı gözaltına aldı. Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
