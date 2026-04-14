Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" soruşturması kapsamında tespit edilen şüphelinin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerindeki aramada, 410 gram sentetik uyuşturucu, 320 sentetik ecza hapı ile 1 adet kurusıkı tabanca, 5 fişek ve 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.