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Kahramanmaraş'ta Yağış Nedeniyle 7 Trafik Kazası: 18 Araç Birbirine Girdi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Yağış Nedeniyle 7 Trafik Kazası: 18 Araç Birbirine Girdi

Kahramanmaraş'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen 7 ayrı trafik kazasında 18 araç birbirine girdi. Kazalarda 1 kişi yaralandı. Kazaların ardından trafik bir süre kontrollü sağlandı.

10.01.2024 - 21:40,
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KAHRAMANMARAŞ'ta, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen 7 ayrı trafik kazasında 18 araç birbirine gidi. Kazalarda 1 kişi yaralandı.

Kazalar, akşam saatlerinde Doğu Çevre Yolu'nda meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolun KMTSO Alt Geçidi'nde kontrolden çıkan 9 araç birbirine girdi. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Bu kazanın ardından aynı yol üzerinde 6 ayrı kaza daha meydana geldi. Bu kazalarda da 9 araç birbirine girdi. Hasarlı kazalar nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı. (DHA)

Kahramanmaraş\'ta Yağış Nedeniyle 7 Trafik Kazası: 18 Araç Birbirine Girdi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Yağış Nedeniyle 7 Trafik Kazası: 18 Araç Birbirine Girdi - Son Dakika
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