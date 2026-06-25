KAHRAMANMARAŞ'ta bir apartmanda çıkan yangında Esra Saltalı (45) Muhammed Saltalı (32) Abdulgani Saltalı (26) hayatını kaybetti, 1 kişi dumandan etkilendi.
Boğaziçi Mahallesi'nde 12 katlı binanın 1'inci katında, öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla lay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırılırken, Esra Saltalı, Muhammed Saltalı, Abdulgani Saltalı yangında hayatını kaybetti. Cansız bedenler morga kaldırılırken, söndürülen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta Yangın: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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