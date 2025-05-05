Kahramanmaraş'ta Yangın Tatbikatı Yapıldı

Kahramanmaraş'ta yangınlarla mücadele kapsamında tatbikatı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünün tatbikat alanındaki, "Orman Yangınlarıyla Mücadele İşbaşı Eğitim ve Tatbikatları" kapsamında eğitim ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatta, 120 personel, 10 arasöz, 2 su tankı ve 10 ilk müdahale aracı yer aldı.

Tatbikatta senaryo gereği yangın çıktığı ihbarını alan ekipler olay yerine geçerek müdahalede bulundu.

Kahramanmaraş Yangın Koruma Şube Müdürü Mehmet İşçi gazetecilere yaptığı açıklamada 2024'te meydana gelen 132 yangında 937 hektar alanın zarar gördüğünü ifade etti.

Personel güvenliğinin önceliğine değinen İşçi, orman yangınlarına erken ve doğru müdahalenin hem doğal yaşamı hem de yerleşim alanlarını koruyacağını söyledi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdür Yardımcısı Abubekir Yaylagül de 2025 sezonun yangınsız bir sezon olmasını diledi.