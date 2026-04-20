Kahramanmaraş'ta yaşanan silahlı saldırı sonrası duygusal ziyaret
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramanmaraş'ta yaşanan silahlı saldırı sonrası duygusal ziyaret

20.04.2026 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAHRAMANMARAŞ'ta 8 öğrenci ile 1 öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı sonrası bir otobüs firmasında kaptan şoför olarak çalışan Buket Yaman, beraberindeki 40 kişiyle birlikte İstanbul'dan kente gelerek Ayser Çalık Ortaokulu'nu ziyaret etti. Taziye evlerine gidip, ölen öğretmen ve çocukların mezarlarını ziyaret etmek istediklerini belirten Yaman, "Acılarını ne kadar paylaşabiliriz ne kadar hafifletebiliriz bilmiyorum ama paylaşmak için bugün buradayız" dedi.

Kahramanmaraş'ta İsa Aras Mersinli'nin babasına ait 5 silahla, eğitim gördüğü Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlediği silahlı saldırının ardından bir otobüs firmasında şoför olarak çalışan Buket Yaman, sanal medyadan Kahramanmaraş'a gitme çağrısı paylaştı. Kısa süre içerisinde 40 kişiye ulaşan Yaman, İstanbul'dan yola çıkarak bugün öğle saatlerinde kente gelip saldırının yaşandığı Ayser Çalık Ortaokulu'nu ziyaret etti.

'DEPREM DÖNEMİ DE GELMİŞTİM'

Deprem dönemi de Kahramanmaraş'a geldiğini belirten Buket Yaman, bu acı olayı duyduktan sonra paylaşım yaptığını ve kısa sürede 40 kişiyle birlikte yaşamını yitirenlerin ailelerine destek olmak amacıyla geldiklerini ifade etti. Yaman, "Acımız çok büyük. Keşke elimizden gelseydi de yavrularımızı koruyabilseydik. Hepimizin yüreği yanıyor. Buraya gelirken firmama ben yola gidemeyeceğim dedim. Deprem zamanı da çalışamadım. Yemek yiyemedim, içemedim. Koşarak Hatay'a ve Kahramanmaraş'a geldim. Bugün de evdeki yavrumu öperek geldim. Buradaki acıyı onlarla birlikte yaşadım. Ben de bir anneyim. Keşke elimizden bir şeyler gelebilse. Çok büyük bir acı, Rabb'im bir daha yaşatmasın. 'Acınız acımızdır' diyerek yola çıktık. Benimle birlikte İstanbul'dan 40 kişi geldi" dedi.

'ACILARI PAYLAŞMAK İÇİN BURADAYIZ'

İnsanlarla sanal medyadan iletişim kurduğunu belirten Buket Yaman, Gebze, Sakarya, Düzce ve Bolu güzergahından vatandaşları alıp yola çıktığını söyledi. 5 dakikada planlayıp, seferlerini iptal edip yola çıkma kararı aldığını söyleyen Yaman, "Evde oturuyordum bir an için oğlum gözümün önüne geldi. Buradaki ailelerin acısı gözümün önüne geldi. Firmamı arayıp yola gitmiyorum aracımın sırasını kesin dedim. Her şey 5 dakika içerisinde gelişti. Sosyal medya üzerinden paylaşım yaptım, sağ olsun kimse beni yalnız bırakmadı. 5 dakika içerisinde buraya gelmeye karar verdik. Araç kaptanıyım. 17 yıldır herkese hizmet ediyoruz. Bugün gönüllü olarak buraya gelmek istedik. İnsan olarak, bu vatanın bir evladı olarak, bir anne olarak buraya gelmek istedim. Bir tane aracım var keşke daha fazla olsaydı. Daha fazla insan buraya gelmek istedi. İnsanlarla mesajlaşarak koordine ettik. Taziye evlerine, çocuklarımızın ve şehit öğretmenimizin mezarına gitmek istiyoruz. Acılarını ne kadar paylaşabiliriz, ne kadar hafifletebiliriz bilmiyorum ama paylaşmak için bugün buradayız" diye konuştu.

Buket Yaman ile birlikte Kahramanmaraş'a gelen Perihan Gülalp ise "Buket hanımın yıllardır takipçisiyiz. Bugün burada ailelerimizin yanında olup acılarını paylaşmak istedik. Sizin acınız, bizim acımız. Ben de bir anne olarak gerçekten çok üzülüyorum. Ailelerine ve tüm sevenlerine sabır versin. Milletimize bir daha böyle bir acı yaşatmasın" dedi.

Haber: Nuray UZATMAZ Kamera: Ahmet ATMACA-KAHRAMANMARAŞ-DHA

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, İstanbul, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 18:02:25. #.0.4#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta yaşanan silahlı saldırı sonrası duygusal ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.