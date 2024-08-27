Kahramanmaraş'ta Yerinde Dönüşüm Heyecanı

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Kahramanmaraş'ta yerinde dönüşüm sevinci

4 binanın yapılacağı alanda kazı çalışmalarına başlandı

40 yıllık binalar depremde ağır hasar aldığı için yerinde dönüşüm heyecanı ile yeni konutlar yükselecek

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası ağır hasar alan 13 bloklu sitenin 5 bloğunda yerinde dönüşüm heyecanı başladı. Yerinde dönüşüm projesi çerçevesinde bir yılda tamamlanması planlanan konutlar depremzedelerin yeni yuvaları olacak.

Onikişubat İlçesi Süleyman Şah Mahallesi'ndeki Sümerevler sitesinin yapımına 1970'li yıllarda başlandı. Yaklaşık 10 yıllık yapım aşamasının ardından 13 blok ev sahiplerini barındırmaya başladı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerde 13 blok ağır hasar aldı. Deprem sonrası, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yerinde dönüşüm projesi çerçevesinde çalışmalara başlandı.

Anlaşılan inşaat firması ilk etapta 5 bloğun yer aldığı alanda kazı çalışmalarına başladı.

Bir yılda tamamlanması beklenen yerinde dönüşüm çalışmaları sonrası yeni konutlar depremzede hak sahibi vatandaşların yeni yuvası olacak.

Proje hakkında bilgi veren şantiye şefi ve İnşaat Mühendisi Feyza Nur Pekmez, "Yerinde dönüşüm projesi çerçevesinde kazı işlemlerimiz başladı. En kısa sürede hafriyatı kaldırmayı planlıyoruz. Hak sahiplerinin de kısa sürede evlerini teslim etmeyi planlıyoruz. Proje çerçevesinde 4 blokta 96 konut, 29'da iş yeri oluşturulacak" dedi.

Depremzede Ömer Çolak ise, "6 Şubat depremlerinde binalarımız ağır hasar aldı ve yıkıldı. Yerinde dönüşüme başvurduk ve kabul edildi. Alana iş makinaları girdi ve çalışmalara başladı. En kısa sürede inşaatlar biter ve biz de konteynerden kurtulur ve yeni evimize geçeriz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.