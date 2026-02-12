Kahramanmaraş'ta Yetim Kız Çocukları İçin Destek Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kahramanmaraş'ta Yetim Kız Çocukları İçin Destek Projesi

Kahramanmaraş\'ta Yetim Kız Çocukları İçin Destek Projesi
12.02.2026 19:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremler sonrası 80 kız çocuğu için inşa edilen çocuk evleri sitesi, destek buluşmasıyla tanıtıldı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde anne ve babasını kaybederek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koruması altına alınan 80 kız çocuğu için yapımı süren "Kahramanmaraş Çocuk Evleri Sitesi"ne destek buluşması düzenlendi.

Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi'nde "Yetimi Yetim Bırakma Projesi" ile inşa edilen yerleşkeyi ziyaret eden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Elini Uzat Yardımlaşma Derneği, Mutlu Hayatlar Yardımlaşma ve İyilik Derneği yönetim kurulu üyeleri yetkililerden süreçle ilgili bilgi aldı.

TUSAŞ Elini Uzat Yardımlaşma Derneği Genel Sekreteri Muhammet Fatih Dağlı, AA muhabirine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapmış oldukları protokol çerçevesinde Kahramanmaraş'ta 80 kız çocuğunun barınmasına yönelik çocuk evleri sitesi inşa ettiklerini söyledi.

Dağlı, yerleşke içerisine toplam 10 bina inşa edildiğini, 2'şer kattan oluşan binaların 8'inde kız çocuklarının barınacağını, diğer ikisinde ise sosyal faaliyetler ve idari işlerin yürütüleceğini aktardı.

Geçen yıl içerisinde Hatay'da da bir çocuk evi sitesini tamamlayarak ilgili bakanlığa teslim ettiklerini hatırlatan Dağlı, şunları kaydetti:

"Burasını da inşallah yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Burada kalacak kızlarımızın topluma faydalı birer birey olarak yetişmesi ve o şekilde buradan mezun olması hedefleniyor. Yetim konusu çok önemli bir konu malumunuz. İnşallah onları topluma kazandırmak için TUSAŞ çalışanlarımız gönüllü mentörlük de yapacak."

TUSAŞ'ın savunma sanayisi ve havacılık alanında çok değerli projelere imza attığını, bununla birlikte TUSAŞ Elini Uzat Yardımlaşma Derneği aracılığıyla sosyal projeleri de desteklediğini aktaran Dağlı, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği, ilk, orta, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik havacılık ve uzay sanayinin gelişimine yönelik farkındalık eğitimleri verdiklerini ve köy okullarında kütüphaneler kurduklarını dile getirdi.

Destek için bölgeye gelen Gazeteci Cansu Canan da kız çocuklarının geleceğine yönelik hazırlanan projenin çok kıymetli olduğunu belirterek, "6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadık. Bütün araştırmalar da gösteriyor ki bizim milletimizi diğer milletlerden ayıran en önemli refleksi kriz anlarında bir bütün olabilmek, o refleksi çok hızlı bir şekilde gösterebilmek." ifadelerini kullandı.

Mutlu Hayatlar İyilik ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Manzak da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından ilk olarak Hatay'da bir konteyner hastanesi inşa ettiklerini ve ardından Kahramanmaraş'a geldiklerini söyledi.

Kentte kalıcı bir eser yapma amacıyla çalışmalara başladıkları sırada TUSAŞ heyeti ile tanıştıklarını ve projeyi desteklemeye karar verdiklerini anlatan Manzak, "80 yetim kızımız için burada bu projeye başladık. İnşallah bu sene sonunda teslim etmeyi de düşünüyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe, TUSAŞ Elini Uzat Yardımlaşma Derneği Denetim Kurulu Başkanı Serdar Özpolat, Denetim Kurulu Üyesi ?Mehmet Ağar, Mutlu Hayatlar İyilik ve Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı ?Hasan Demir, yönetim kurulu üyeleri ?Vedat Bolat, ?Cafer Can Demir ve Proje Müdürü ?Mustafa Bolat ile gazeteci Fulya Öztürk de katıldı.

Ziyaretin ardından heyet, kentteki yerel bir televizyonun destek kampanyası programına katıldı.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Sivil Toplum, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Yetim Kız Çocukları İçin Destek Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de Epstein’in Ohio Eyalet Üniversitesinden jinekoloğa 3 ayda bir 25 bin dolar ödediği ortaya çıktı ABD'de Epstein'in Ohio Eyalet Üniversitesinden jinekoloğa 3 ayda bir 25 bin dolar ödediği ortaya çıktı
Trump’tan açıklama geldi Netanyahu Beyaz Saray’dan eli boş dönüyor Trump'tan açıklama geldi! Netanyahu Beyaz Saray'dan eli boş dönüyor
ABD ordusu, Suriye’deki El-Tanf üssünü tamamen boşalttı ABD ordusu, Suriye'deki El-Tanf üssünü tamamen boşalttı
Fenerbahçe, Eda Erdem ile son kez sözleşme uzatıyor Fenerbahçe, Eda Erdem ile son kez sözleşme uzatıyor
Dawson’s Creek’in yıldızı James Van Der Beek hayatını kaybetti Dawson's Creek'in yıldızı James Van Der Beek hayatını kaybetti
NBA’de Hornets-Pistons maçındaki olaylar sonrası 4 oyuncuya ağır ceza NBA'de Hornets-Pistons maçındaki olaylar sonrası 4 oyuncuya ağır ceza
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan “VAR ziyareti“ iddialarına yanıt Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan "VAR ziyareti" iddialarına yanıt

19:33
Arda Güler’den ’’Mobbing’’ iddialarına cevap Eski hocasını hem yalanladı hem de takipten çıktı
Arda Güler'den ''Mobbing'' iddialarına cevap! Eski hocasını hem yalanladı hem de takipten çıktı
19:27
Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin’in okçuluk paylaşımı sosyal medyanın gündeminde
Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'in okçuluk paylaşımı sosyal medyanın gündeminde
18:54
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
18:20
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
18:02
Şara’ya 5 ayrı suikast girişimi Arkasından o örgüt çıktı
Şara'ya 5 ayrı suikast girişimi! Arkasından o örgüt çıktı
17:56
4 ülkeden gizli toplantı Türkiye’ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
16:05
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 20:15:18. #7.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Yetim Kız Çocukları İçin Destek Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.