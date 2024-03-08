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Kahramanmaraş'taki camilerde Ramazan temizliği

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Ramazan ayı öncesi camilerde bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yapılıyor.

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'taki camilerde 11. Ayın sultanı Ramazan hazırlığı başladı. Dulkadiroğlu ilçesindeki Devlet Su İşleri Cami'nde ise temizlik çalışmaları yapıldı. Ramazan ayı ve bayramı temiz karşılayacaklarını ifade eden Cami İmam Hatibi Hafız Mustafa Işık, "11 Ayın sultanı ramazan ayının gelişi ile beraber camilerimizin temizlik ve düzenini tamamladık. Bahçelerimiz ve lavabo temizliği ile Ramazan'a giriyoruz. Ramazanda öğle vakti mukabele okunup, teravih namazları ile idrak edeceğiz" dedi.

6 Şubat depremlerinden dolayı camilerimizin hasar gördüğü ve çok sayıda olduğunu biliyoruz başta Abdülhamit Han camimiz olmakla beraber diğer camilerimiz Ramazan ayı içinde ibadetlerine devam edilecek. Ramazan'ın tüm İslam alemine ve başta Gazze'de yaşayan Müslümanların huzura kavuşmaları için dua edeceğiz" ifadesini kullandı.