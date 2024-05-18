Kahramanmaraş'taki ihtiyaç sahibi 100 nişanlı çift için Konya'dan yardım tırları yola çıktı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'taki ihtiyaç sahibi 100 nişanlı çift için Konya'dan yardım tırları yola çıktı

Kahramanmaraş\'taki ihtiyaç sahibi 100 nişanlı çift için Konya\'dan yardım tırları yola çıktı

Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahibi 100 nişanlı çift için Konya'dan temin edilen kıyafet, halı, ev tekstili, züccaciye ve kişisel bakım ürünlerinin bulunduğu tırlar, yola çıktı. Mehir Vakfı Konya İl Temsilcisi Abdullah Şafak, yardım yaptıkları nişanlı çiftlere uzun yıllardır destek verdiklerini belirtti. Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şube Başkanı Ali Öge ise evlilik ve çeyiz yardımı projesiyle ihtiyaç sahibi gençlere yardım etmeye çalıştıklarını vurguladı.

18.05.2024 12:39
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Kahramanmaraş'taki ihtiyaç sahibi 100 nişanlı çift için Konya'dan temin edilen kıyafet, halı, ev tekstili, züccaciye ve kişisel bakım ürünlerinin bulunduğu tırlar, yola çıktı.

Mehir Vakfı Konya İl Temsilcisi Abdullah Şafak, Panorama Kültür Merkezi otoparkında düzenlenen uğurlama töreninde, imkansızlıktan evlenemeyen nişanlı çiftlere uzun yıllardır yardım yaptıklarını söyledi.

Vakfın yurt dışında da çalışmalarını devam ettirdiğine dikkati çeken Şafak, "Tırlarda giyim, ayakkabı, halı, ev tekstili, züccaciye ve kişisel bakım ürünleri başta olmak üzere 71 kalemden oluşan 9 binden fazla ürün bulunmaktadır. Kahramanmaraş'ta yaşayan ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırılmasında yardımcı olan Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi'ne çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şube Başkanı ve İl Müftüsü Ali Öge de ihtiyaç sahibi gençler için evlilik ve çeyiz yardımı projesiyle gönüllere dokunmaya çalıştıklarını vurguladı.

Kahramanmaraş'ta depremden etkilenenlere yönelik yürütülen projenin önemine değinen Öge, "Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş Hocamızın moral ve motivasyon olarak büyük destek verdiği, Mehir Aile Derneğimiz ile yürüttüğümüz projenin bir yenisini Kahramanmaraş'ta gerçekleştireceğiz, 100 çiftimizin yüzünde tebessüm olacağız. TDV Konya Şubesi olarak toplam 5 milyon 500 bin lira tutarında 100 beyaz eşya, 100 yatak odası takımı, 200 çekyat ve mobilya hazırladık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Konya, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'taki ihtiyaç sahibi 100 nişanlı çift için Konya'dan yardım tırları yola çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'taki ihtiyaç sahibi 100 nişanlı çift için Konya'dan yardım tırları yola çıktı - Son Dakika
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