KAHRAMANMARAŞ'taki Saldırı İçin Gıyabi Cenaze

KAHRAMANMARAŞ'taki okul saldırısında hayatını kaybeden 8 öğrenci ve 1 öğretmen için Tekirdağ'da gıyabi cenaze namazı kılındı.
Eğitim Bir-Sen tarafından organize edilen program, Süleymanpaşa ilçesindeki Rüstempaşa Camii'nde gerçekleştirildi. Gıyabi cenaze namazına katılan vatandaşlar, saldırıda hayatını kaybedenler için dua ederken, saldırıyı da kınadı.
Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,
