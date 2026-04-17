Kahramanmaraş'taki Silahlı Saldırı: 9 Ölü - Son Dakika
Kahramanmaraş'taki Silahlı Saldırı: 9 Ölü

17.04.2026 11:48
Kahramanmaraş'ta okulda gerçekleşen silahlı saldırıda 1'i öğretmen 9 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş Valiliği, 1'i öğretmen 9 kişinin hayatını kaybettiği okuldaki silahlı saldırıda yaralananlardan 8'inin tedavisinin sürdüğünü, 5 öğrencinin yoğun bakımda takip edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Ayser Çalık Ortaokulu'nda önceki gün yaşanan olayda hayatını kaybeden ve yaralananlara ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Olayda 1'i öğretmen, 8'i öğrenci olmak üzere fail hariç 9 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Yaralanan 8 öğrencimizin tedavileri farklı hastanelerde devam etmekte olup bu öğrencilerimizden 5'inin tedavisi yoğun bakımda sürdürülmektedir. Kamuoyunun, asılsız ve doğrulanmamış haberlere itibar etmemesi, yalnızca yetkili makamlarca yapılan resmi açıklamaları takip etmesi önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda önceki gün düzenlenen silahlı saldırıda 1'i öğretmen 9 kişi yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'taki Silahlı Saldırı: 9 Ölü - Son Dakika

SON DAKİKA: Kahramanmaraş'taki Silahlı Saldırı: 9 Ölü - Son Dakika
