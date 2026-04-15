Kahramanmaraş'taki Silahlı Saldırıda Güncel Durum

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan vatandaşlardan 11'inin taburcu edildiğini, 9 kişinin ise tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Memişoğlu, yaralıların durumuna ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan vatandaşlarımızdan 11'i tedavilerinin ardından taburcu edildi; 9 hastamızın tedavisi ise hastanelerimizde titizlikle devam ediyor. Bu menfur olayda hayatını kaybeden canlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.