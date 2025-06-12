Kahramanmaraş'taki Yağmur Apartmanı İçin Soruşturma İzni Verildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'taki Yağmur Apartmanı İçin Soruşturma İzni Verildi

12.06.2025 19:41  Güncelleme: 20:47
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İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan Yağmur Apartmanı'nın A ve B blokları hakkında dönemin belediye başkanları ve 8 kamu görevlisi için soruşturma izni verdi.

HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta yıkılan Yağmur Apartmanı'nın A ve B bloklarına ilişkin dönemin AK Parti Kahramanmaraş Belediye Başkanı Mustafa Poyraz, 22. Dönem AK Parti milletvekili ve dönemin Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ile 8 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verdi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde bulunan 2 bloklu Yağmur Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bilirkişi raporunda kusurlu bulunan 13 kamu görevlisinin dosyası ayrılarak, haklarında soruşturma izni talep edilmişti.

Edinilen bilgiye göre, soruşturma izni talebini inceleyen İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, 13 kamu görevlisine yönelik iddialarla ilgili bir inceleme yaparak rapor hazırladı.

Bakanlık tarafından raporun incelenmesinin ardından, dönemin Kahramanmaraş Belediye Başkanı Mustafa Poyraz, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, İmar İşleri Müdürleri Zeynel Abidin Şerefoğlu ve Fahri Yiğitoğlu, İmar İşleri Müdür Yardımcısı Veli Çifteaslan, İmar İşleri Müdür Yardımcısı Osman Yaşar Dağıstanlı, İmar ve Şehircilik Müdürü Sait Avşar ile İmar ve Şehircilik Müdür Vekilleri Hacı Mehmet Güner, Melike Özdemir ve Ahmet Tüfekçi hakkında soruşturma izni verildi.

Öte yandan eski İmar Müdür Vekili mimar Mehmet Dişçeken, makine mühendisi Hülya Çelik, vefat eden inşaat mühendisi Ali Özcan Kurt hakkında ise soruşturma izni verilmedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'taki Yağmur Apartmanı İçin Soruşturma İzni Verildi - Son Dakika

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