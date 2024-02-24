Kahramanmaraş'tan Ankara'ya yerleşen dede ve torunu sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kahramanmaraş'tan Ankara'ya yerleşen dede ve torunu sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti

Kahramanmaraş\'tan Ankara\'ya yerleşen dede ve torunu sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek Ankara'ya yerleşen 75 yaşındaki Mustafa Yıldırım ve 2 yaşındaki torunu, Yenimahalle ilçesindeki evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsinin ardından Malatya'ya gönderilecek.

24.02.2024 12:25
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek Ankara'ya yerleşen dede ile ziyarete gelen 2 yaşındaki torunu, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi'nde bir evde ikamet eden 75 yaşındaki Mustafa Yıldırım ile yanında bulunan 2 yaşındaki torunundan haber alamayan yakınları, mahalle sakinlerinden yardım istedi.

Eve giren mahalle sakinleri dede ve torunu hareketsiz halde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede dede ve torununun hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Malatya'ya gönderildi.

Hayatını kaybeden Mustafa Yıldırım'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'daki evinin hasar gördüğü ve ailesiyle Ankara'ya yerleştiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'tan Ankara'ya yerleşen dede ve torunu sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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