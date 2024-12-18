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Kahramanmaraş'tan Kış Destekleri

Kahramanmaraş\'tan Kış Destekleri

Belediye, Aralık ayında 6 bin 948 vatandaşa 16,6 milyon TL nakdi destek sağladı.

18.12.2024 16:49
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Aralık ayında Dermankart aracılığıyla 6 bin 948 vatandaşa toplamda 16 milyon 635 bin 500 TL nakdi destek sağladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kış aylarında temel ihtiyaçların karşılanmasını kolaylaştırmak amacıyla verilen bu desteğin, gıda, giysi, yakacak gibi zorunlu harcamalar kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, desteklerin vatandaşların mutluluğu ve refahını artırmaya yönelik sürdürüleceğini kaydetti.

İnsan odaklı hizmet anlayışıyla şehirdeki sosyal yardım faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü aktaran Görgel, "Sosyal yardım faaliyetlerimizde insan odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz. Dermankart uygulamamız aracılığıyla aralık ayında şehrimizdeki 6 bin 948 hemşehrimize toplamda 16 milyon 635 bin 500 TL tutarında nakdi destek sağladık. Bu destekle, özellikle kış aylarında yaşanan zorlukları bir nebze olsun hafifletmek ve temel ihtiyaçları karşılamalarına destek olmak istedik. Şeffaf, adil ve etkin bir yardım mekanizması oluşturarak sosyal yardım politikalarımızı her geçen gün daha da geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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