Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Doluca Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz, 2 su tankı ve ilk müdahale aracı ile 30 personel sevk edildi.
Vatandaşların da desteğiyle yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
Yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş Türkoğlu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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