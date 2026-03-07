Kahramanmaraş Valisi Ünlüer'den Dünya Kadınlar Günü mesajı

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, kadınların toplumun temel direği ve geleceğin mimarı olduğunu belirtti.

Ünlüer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, kadınların sevginin, emeğin ve fedakarlığın en derin anlamını taşıdığını ifade ederek, üstlendikleri her sorumluluğu büyük bir azimle yerine getirdiklerini kaydetti.

Kadınların eğitimden sağlığa, ekonomiden sanata kadar birçok alanda başarıyla görev yaptığını vurgulayan Ünlüer, şunları kaydetti:

"Hayatın her alanında sergiledikleri cesaret güçlü bir toplumun en sağlam teminatıdır. Kadınlarımız bilgi ve birikimleriyle ülkemizin kalkınmasına değer katmaktadır. Tarih boyunca gösterdikleri metanet milletimize güç vermiş, bugün de vizyonlarıyla toplumsal ilerlemenin merkezinde yer almaya devam etmektedirler."

Kadınların hak ettikleri değeri görmesi, fırsat eşitliğinden yararlanması ve her türlü şiddetten uzak bir yaşam sürmesinin ortak sorumluluk olduğunu belirten Ünlüer, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü ve görünür olmalarının desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Ünlüer, mesajında başta şehit ve gazilerin anneleri ile eşleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.