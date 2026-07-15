15 Temmuz'da şehitlikler ziyaret edildi - Son Dakika
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15 Temmuz'da şehitlikler ziyaret edildi

15.07.2026 12:08
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Kahramanmaraş ve Kilis'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

Kahramanmaraş ve Kilis'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve beraberindeki protokol üyeleri, Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret etti.

Vali Ünlüer ve beraberindekiler, kabirlere karanfil bıraktı, şehit aileleriyle bir süre sohbet etti. Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Programa, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.???????

Kilis

Kilis'te şehitlikte düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Programa, Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Belediye Başkan Vekili Cihan Çağlar Yaşar, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 15 Temmuz'da şehitlikler ziyaret edildi - Son Dakika

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