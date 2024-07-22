Kahramanmaraşlı işçi 25 yıldır tarla suluyor - Son Dakika
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Kahramanmaraşlı işçi 25 yıldır tarla suluyor

Kahramanmaraş'ta yaşayan tarım işçisi İbrahim Gözükara, her yıl 6 ay boyunca 350 dönüm tarlayı sulayarak geçimini sağlıyor. Gözükara, tarla sulamanın zorluklarını anlatırken, sivrisineklerin en büyük sorun olduğunu belirtti. Damlama ve yağmurlama sistemiyle sulama yapılan bölgede, Gözükara 25 yıldır bu zorlu işi sürdürüyor.

22.07.2024 23:19
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Çeyrek asırdır tarla suluyor

Kahramanmaraşlı işçi 350 dönüm tarlayı her yıl 6 ay suluyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta tarım işçisi, her yıl 6 ay gittiği tarım arazisinde yaklaşık 350 dönüm tarlayı 25 yıldır suluyor. Tarla sulamanın zorluğunu anlatan işçi, en çekilmezin sivrisinekler olduğunu söyledi.

Dulkadiroğlu İlçesi Elmalar Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki 5 çocuk babası İbrahim Gözükara, yılın yarısını tarla sulayarak geçiriyor. Türkoğlu İlçesi Çobantepe Mahallesi'nde çıkan kaynak su ile biber, pancar ve yer fıstığı tarlalarını sulayan tarım işçisi Gözükara, "Bulunduğumuz bölgedeki su yer altından 27 metreden çıkıyor. Ben 25 yıldır burada tarla suluyorum. Ben 350 dönüm araziye bakıyorum 6 ay burada yatıp kalkıyorum. Sivrisinek çok fazla var. Burada çalışmak çok zor. Burada damlama ve yağmurlama sistemi de mevcut. Bu bölgede 5-6 ay kalıyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraşlı işçi 25 yıldır tarla suluyor - Son Dakika

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