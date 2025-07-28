Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Yeni Mahalle Adeviye Bulvarı'nda iki grup arasında henüz tespit edilemeyen nedenle tartışma başladı.
Kısa sürede büyüyerek bıçak ve silahların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Kahta'da Bıçaklı ve Silahlı Kavga: 5 Yaralı - Son Dakika
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