Kahta'da Dünya Çiftçiler Günü Kutlandı

14.05.2026 17:16
Adıyaman Kahta'da, çiftçilere minnettarlığın vurgulandığı Dünya Çiftçiler Günü etkinliği yapıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kurum bahçesinde düzenlenen programda konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, ülke ekonomisi için büyük öneme sahip olan çiftçiler ile 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Alkayış, Adıyaman ve ilçelerinde tarım ve hayvancılık adına çok güzel adımlar atıldığını, bu büyük başarının mutluluğunu yaşatan çiftçilere minnettar olduklarını ifade etti.

Etkinlikte, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Akıncılar Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya, Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı ve protokol üyeleri tarafından ilçede tarımsal üretimine, hayvancılığına ve su ürünleri sektörüne katkı sunan çiftçilere plaket verildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

