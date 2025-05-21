Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dördüncü kattan düşen işçi ağır yaralandı.
A.H. (37), Girne Mahallesi'nde yapımı devam 6 katlı binanın 4'üncı katında iskele üzerinde dış sıva yaptığı sırada iskelenesin kopması sonucu zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kahta'da İşçi Dördüncü Kattan Düştü - Son Dakika
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