Kahta'da Köpek Saldırısına Uğrayan Çocuk Kurtarıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğu çevredekiler kurtardı.
Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evine giden 10 yaşındaki erkek çocuk, sürü halinde gezen sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
Olayı fark eden bölgedeki vatandaşlar, köpekleri uzaklaştırarak çocuğu kurtardı.
Saldırı anı, bölgedeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.
