Kahta\'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
H.D. yönetimindeki 80 FC 097 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolu Habipler Köyü yakınlarında, M.K. idaresindeki 02 ADL 234 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ve araçlardaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?