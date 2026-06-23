Kahta'da TÜBİTAK Bilim Fuarı Düzenlendi - Son Dakika
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Kahta'da TÜBİTAK Bilim Fuarı Düzenlendi

Kahta\'da TÜBİTAK Bilim Fuarı Düzenlendi
23.06.2026 17:06
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Kahta'da düzenlenen TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarı'nda 125 öğrenci 54 projeyi sergiledi.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarı, Ramazan Çarşısı'nda gerçekleştirildi.

Fuarda, 54 danışman öğretmenin rehberliğinde 125 öğrencinin hazırladığı 54 proje ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ve protokol üyeleri stantları gezerek projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Koordinatörü Halil İbrahim Demirci'nin koordinasyonunda düzenlenen fuarda öğrenciler, hazırladıkları projelerin amaçlarını ve elde ettikleri sonuçları ziyaretçilere anlattı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, fuarın düzenlenmesinde emeği geçen öğretmenlere, öğrencilere ve katkı sunan kurumlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

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