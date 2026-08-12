Kahta'da Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma, Kahta'da 1,5 kg esrar ve 42 kök kenevir ele geçirdi, 2 şüpheli yakalandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1,5 kilogram kubar esrar ile 42 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ile Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda, 1,5 kilogram kubar esrar ve 42 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Kaynak: AA
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