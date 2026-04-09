Kahverengi Kokarca İle Mücadele Süreci - Son Dakika
Kahverengi Kokarca İle Mücadele Süreci

Kahverengi Kokarca İle Mücadele Süreci
09.04.2026 11:04
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kahverengi kokarca zararlısına karşı İl Tarım Müdürlüğü ile işbirliği yapıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen kahverengi kokarca zararlısına karşı sürdürülen çalışmalara destek veriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, fındık başta olmak üzere birçok tarım ürününde verim ve kalite kayıplarına yol açan kahverengi kokarca ile mücadele çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalara, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca 10 araç ve 20 personelle destek sağlandığı, depo ve mesken gibi kapalı alanlarda ilaçlama yapıldığı kaydedildi.

Kahverengi kokarca zararlısının fındığın yanı sıra birçok tarım ürününe ciddi zararlar verdiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Zararlının kışlaklardan çıkışından önce popülasyonun azaltılması amacıyla bina, mesken ve benzeri alanlarda ruhsatlı biyosidal ürünlerle ilaçlama çalışmaları yürütülmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesindeki çalışmalara 10 ekiple destek veriyoruz. Yapılacak mücadele ile zararlı popülasyonunun düşürülmesi ve üreticilerimizin uğrayabileceği zararların en aza indirilmesi hedeflenmektedir."

Kaynak: AA

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahverengi Kokarca İle Mücadele Süreci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Kahverengi Kokarca İle Mücadele Süreci - Son Dakika
