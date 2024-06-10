Kahverengi kokarca zararlısına karşı samuray arıları doğaya bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahverengi kokarca zararlısına karşı samuray arıları doğaya bırakıldı

Kahverengi kokarca zararlısına karşı samuray arıları doğaya bırakıldı

Bartın ve Karabük'te fındığın rekoltesini düşüren, sebze ve meyve bahçelerine zarar veren kahverengi kokarca zararlısına karşı biyolojik mücadele kapsamında laboratuvarda üretilen samuray arıları doğaya bırakıldı.

10.06.2024 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın ve Karabük'te fındığın rekoltesini düşüren, sebze ve meyve bahçelerine zarar veren kahverengi kokarca zararlısına karşı biyolojik mücadele kapsamında laboratuvarda üretilen samuray arıları doğaya bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde üretilen arıların Bartın Kaman köyünde salınması etkinliğine Vali Nurtaç Arslan, Tarım ve Orman İl Müdürü Yasin Önder, enstitü yetkilileri ile teknik personel katıldı.

Arslan, gazetecilere, Türkiye'de ilk defa 2017'de görülen kahverengi kokarcanın sayısının hızla arttığını ve 36 ilde yaygınlaştığını belirtti.

Kahverengi kokarca ile mücadele etmek zorunda olduklarını söyleyen Arslan, "Tarım ve Orman Bakanlığımız bu amaçla enstitülerinde kahverengi kokarca ile mücadele etmek için samuray arılarını üretti ama bu tek başına yöntem değil. Elle toplama da etkili yöntemlerden biri. Bir taraftan da hem arılarla hem de ilaçlarla mücadele etmeye gayret ediyoruz." dedi.

Arslan, samuray arılarının her geçen yıl sayılarının artacağını, bugün salınan 3 bin arının başarılı sonuçlar vermesini temenni ettiklerini söyledi.

Enstitü ziraat yüksek mühendisi Erdoğan Ayan'ın zararlıyla mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi vermesinin ardından köydeki fındık bahçesine arıların salımı yapıldı.

Karabük'te bin arı doğaya bırakıldı

Karabük'te de kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında üretilen samuray arılarının salımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Safranbolu ilçesinin Yazıköy köyündeki yumurta parazitoiti salımına, Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık, müdür yardımcıları, şube müdürleri, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Akgül, Safranbolu Ziraat Odası Başkanı Fedai Acar, il ve ilçe teknik personeli ile üreticilerin katıldığı aktarıldı.

Son yıllarda Türkiye'de önemli tarımsal zararlı haline gelen istilacı böcek türüyle mücadele edildiği belirtilen açıklamada, salınan 1000 parazitoit ile kahverengi kokarcanın yumurtalarının parazitlenerek popülasyonunun kontrol altına alınması ve verdiği zararlarının azaltılmasının hedeflendiği anlatıldı.

Açıklamada, biyolojik mücadelenin yanı sıra kültürel ve mekanik yöntemlerin de önemli olduğu vurgulanarak, "Kahverengi kokarca sonbaharda kışlamak için özellikle ev, depo, iş yeri gibi korunaklı alanları tercih ettiği için buralardaki mekanik mücadele (elle toplama) yıl içinde oluşacak popülasyonu düşürmek için oldukça önemlidir. Kimyasal kullanımı yerine uygulamış olduğumuz bu çevreci ve sürdürülebilir mücadele yöntemleri ile doğal denge korunurken, zararlı kontrol altına alınabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Karabük, Bartın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahverengi kokarca zararlısına karşı samuray arıları doğaya bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
05:55 Esenyurt gece yarısı alev alev yandı 8 araç ve iş yerini kundaklandı Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
09:38 Herkes onu konuşuyor Ali Koç’un arkasına geçen Yellow’un yaptıklarına bakın Herkes onu konuşuyor! Ali Koç'un arkasına geçen Yellow'un yaptıklarına bakın
09:05 Haber bülteni sunarken depreme yakalandı Haber bülteni sunarken depreme yakalandı
08:53 Mert Günok’tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil Mert Günok'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil
08:53 Survivor All Star’da ilk finalist Batuhan oldu Survivor All Star'da ilk finalist Batuhan oldu
08:16 Zeynep Bastık’la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü’den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz Zeynep Bastık'la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü'den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz
07:31 Japonya’da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı Japonya'da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı
05:51 Komşularını otomobilin içinde korkunç şekilde buldular Hastaneye gelince gözaltına alındı Komşularını otomobilin içinde korkunç şekilde buldular! Hastaneye gelince gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 09:51:42. #1.13#
SON DAKİKA: Kahverengi kokarca zararlısına karşı samuray arıları doğaya bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement