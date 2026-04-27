Kahverengi Kokarcaya Karşı Zehirli Mantarlarla Biyolojik İlaç Geliştiriliyor

Kahverengi kokarca, 2017'de Türkiye'de tespit edildi ve doğal düşmanı olmadığı için hızla yayılarak tarımsal üretimde ciddi tehdit oluşturuyor. 300'den fazla bitkiyle beslenen zararlı, özellikle fındıkta verim ve kalite kaybına yol açıyor. Kimyasal ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin yanı sıra biyolojik mücadelede samuray arısı kullanılıyor.

KTÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, kahverengi kokarcayı öldüren mantarlar üzerinde çalışıyor. Laboratuvar denemelerinde iki mantar türünün yüksek etkili olduğu tespit edildi. Bu mantarlardan yerli bir biyolojik ilaç geliştirilmesi planlanıyor. İlacın doğadaki etkinliği ve hedef dışı canlılara etkisi test edildikten sonra ticarileştirilmesi hedefleniyor.

Prof. Dr. İsmail Demir, kahverengi kokarca popülasyonunun henüz durulma aşamasında olmadığını, yayılmaya devam ettiğini ve mücadelede halkla eş zamanlı uygulamalar yapılması gerektiğini vurguladı.