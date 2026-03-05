Kaja Kallas: Kaosun Sebebi Uluslararası Hukukun Aşınması

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Orta Doğu'daki kaosun uluslararası hukukun aşınmasının sonucu olduğunu belirterek, bundan Rusya'nın yanı sıra Çin ve ABD'yi de dolaylı olarak sorumlu tuttu.

???????Kallas, İsviçre'deki Zürih Üniversitesi'nde düzenlenen "Churchill Özel Konferansı"nda yaptığı konuşmada, uluslararası düzenin büyük güçlerin tek taraflı adımları nedeniyle zayıfladığını söyledi.

Uluslararası hukukun zayıflamasından özellikle Rusya'yı sorumlu tutan Kallas, Çin ve ABD'ye de eleştiriler yöneltti.

Kallas, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin diğer aktörleri de cezasız kalacakları düşüncesiyle hareket etmeye teşvik ettiğini belirterek, "Bugün Orta Doğu'da etrafımızda gördüğümüz kaos, uluslararası hukukun aşınmasının doğrudan sonucudur." dedi.

Çin'in de uluslararası kuralların zayıflamasından faydalanarak Asya-Pasifik bölgesindeki etkisini artırmaya ve Avrupa ekonomileri üzerinde baskı kurmaya çalıştığını ifade eden Kallas, uluslararası hukukun yeniden tesis edilmemesi ve hesap verebilirliğin sağlanmaması halinde hukuk ihlallerinin, istikrarsızlığın ve kaosun devam edeceğini belirtti.

Kallas, "Uluslararası hukuku ve hesap verebilirliği yeniden tesis etmeden hukukun tekrar tekrar ihlal edildiği, düzenin bozulduğu ve kaosun yaşandığı bir dünyayı görmeye mahkumuz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'deki Donald Trump yönetimine de değinen Kallas, Washington yönetiminin dış politikadaki yön değişikliğinin transatlantik ilişkileri temelden sarstığını vurguladı.

Bu değişimin uluslararası düzen üzerinde "sismik" etkiler yarattığını dile getiren Kallas, mevcut yönelimin rekabet ve zorlayıcı güç siyasetiyle karakterize edilen yeni bir dünya düzenine işaret ettiğini kaydetti.

Kallas, "Bugünkü yönelim, birkaç askeri gücün nüfuz alanları oluşturmayı ve güvence altına almayı hedeflediği, rekabet ve zorlayıcı güç siyasetiyle şekillenen yeni bir dünya düzenidir." diye konuştu.