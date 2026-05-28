Kaja Kallas'tan Barış Müzakereleri Vurgusu

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, olası barış müzakerelerinde Rusya'nın "muhatap seçme tuzağı"na karşı Avrupa'nın ortak hareket etmesi gerektiğini belirterek, "Ben AB'nin Yüksek Temsilcisiyim. Bunun anlamı Avrupa'yı temsil etmektir." dedi.

"Gymnich" formatı olarak bilinen gayriresmi AB Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulunan Kallas, AB'nin dönem başkanlığını yürüten Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) düzenlenen toplantıda Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin olası müzakere sürecinin ele alınacağını söyledi.

Kallas, AB'nin müzakere masasında temsil edilip edilmeyeceğine ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:

"(Bunun) Rusya'nın bizi içine çekmek istediği bir tuzak olduğunu düşünüyorum, kimin onlarla konuşacağını tartışıyoruz ve onlar zaten kimin uygun olup olmadığını seçiyorlar. Bu tuzağa düşmeyelim. Müzakereler her zaman bir ekip çalışmasıdır. İyi polisler, kötü polisler vardır, masaya nasıl oturacağınıza dair bir stratejiniz vardır. Bu yüzden özün önemi, kiminle konuştuğunuzdan çok daha fazladır."

Kallas, "baş müzakereci" rolünü üstlenip üstlenmeyeceğine ilişkin soruya ise "Ben AB'nin Yüksek Temsilcisiyim ve görev tanımım anlaşmalarda açıkça yer alıyor. Bunun anlamı Avrupa'yı temsil etmektir." cevabını verdi.

Rusya'nın Ukrayna'da ilerleme sağlayamadığını savunan Kallas, Moskova'nın bu nedenle terör saldırılarını artırdığını söyledi.

İran ile ABD arasındaki gerilime de değinen Kallas, tarafların anlaşmaya yakın olduklarına dair mesajlar verdiğini ancak Hürmüz Boğazı'nın halen "savaş ile barış arasında tehlikeli bir bölgede" bulunduğunu ifade etti.

Kallas, savaşın sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün sağlanmasının herkesin çıkarına olduğunu aktardı.

Öte yandan Kallas, Macar yetkililerin Ukrayna'nın AB üyelik sürecindeki başlıkların açılması konusunda Brüksel'de görüşmeler yürüttüğünü, bu konuda olumlu haberler beklediğini kaydetti.