Kaja Kallas'tan Barış Müzakereleri Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaja Kallas'tan Barış Müzakereleri Vurgusu

28.05.2026 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kallas, Rusya'nın 'muhatap seçme tuzağına' karşı AB'nin ortak hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, olası barış müzakerelerinde Rusya'nın "muhatap seçme tuzağı"na karşı Avrupa'nın ortak hareket etmesi gerektiğini belirterek, "Ben AB'nin Yüksek Temsilcisiyim. Bunun anlamı Avrupa'yı temsil etmektir." dedi.

"Gymnich" formatı olarak bilinen gayriresmi AB Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulunan Kallas, AB'nin dönem başkanlığını yürüten Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) düzenlenen toplantıda Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin olası müzakere sürecinin ele alınacağını söyledi.

Kallas, AB'nin müzakere masasında temsil edilip edilmeyeceğine ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:

"(Bunun) Rusya'nın bizi içine çekmek istediği bir tuzak olduğunu düşünüyorum, kimin onlarla konuşacağını tartışıyoruz ve onlar zaten kimin uygun olup olmadığını seçiyorlar. Bu tuzağa düşmeyelim. Müzakereler her zaman bir ekip çalışmasıdır. İyi polisler, kötü polisler vardır, masaya nasıl oturacağınıza dair bir stratejiniz vardır. Bu yüzden özün önemi, kiminle konuştuğunuzdan çok daha fazladır."

Kallas, "baş müzakereci" rolünü üstlenip üstlenmeyeceğine ilişkin soruya ise "Ben AB'nin Yüksek Temsilcisiyim ve görev tanımım anlaşmalarda açıkça yer alıyor. Bunun anlamı Avrupa'yı temsil etmektir." cevabını verdi.

Rusya'nın Ukrayna'da ilerleme sağlayamadığını savunan Kallas, Moskova'nın bu nedenle terör saldırılarını artırdığını söyledi.

İran ile ABD arasındaki gerilime de değinen Kallas, tarafların anlaşmaya yakın olduklarına dair mesajlar verdiğini ancak Hürmüz Boğazı'nın halen "savaş ile barış arasında tehlikeli bir bölgede" bulunduğunu ifade etti.

Kallas, savaşın sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün sağlanmasının herkesin çıkarına olduğunu aktardı.

Öte yandan Kallas, Macar yetkililerin Ukrayna'nın AB üyelik sürecindeki başlıkların açılması konusunda Brüksel'de görüşmeler yürüttüğünü, bu konuda olumlu haberler beklediğini kaydetti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaja Kallas'tan Barış Müzakereleri Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurbanlık tosun berbere daldı Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır Kurbanlık tosun berbere daldı! Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır
Rusya’da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı Rusya'da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı
Mahallede 60 yıllık gelenek: Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi geçti Mahallede 60 yıllık gelenek: Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi geçti
Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı Binlercesi bir arada Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı! Binlercesi bir arada
Bursa’da aile faciası Öldürdüğü dayısı ve yaraladığı annesiyle 3 gün aynı evde kaldı Bursa'da aile faciası! Öldürdüğü dayısı ve yaraladığı annesiyle 3 gün aynı evde kaldı
İran İstihbaratı açıkladı Savaş bambaşka bir yöne evriliyor İran İstihbaratı açıkladı! Savaş bambaşka bir yöne evriliyor

10:46
“Haram araç“ tartışması büyüyor Vekiller küfürleşince CHP’nin WhatsApp grubu kapatıldı
"Haram araç" tartışması büyüyor! Vekiller küfürleşince CHP'nin WhatsApp grubu kapatıldı
09:56
DEVA Partisi heyeti, CHP TBMM Grubu’yla bayramlaştı
DEVA Partisi heyeti, CHP TBMM Grubu'yla bayramlaştı
09:33
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
09:30
Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez “Bilmiyorum“ dedi
Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez "Bilmiyorum" dedi
09:15
Adana’da AVM krizi Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar
Adana’da AVM krizi! Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar
08:29
Akşehir Belediye Başkanı Köksal’dan Kılıçdaroğlu’na: Artık hemşehrimiz değilsiniz
Akşehir Belediye Başkanı Köksal'dan Kılıçdaroğlu'na: Artık hemşehrimiz değilsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 11:22:22. #7.13#
SON DAKİKA: Kaja Kallas'tan Barış Müzakereleri Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.