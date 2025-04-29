Kakava-Hıdırellez Şenlikleri Hazır

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kakava- Hıdırellez Şenlikleri için hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Akın, yaptığı açıklamada, Sarayiçi Er Meydanı'nın bereketin, umudun ve baharın coşkusuna bir kez daha ev sahipliği yapacağını belirtti.

Tüm vatandaşları 3-4-5-6 Mayıs tarihlerinde Edirne'ye davet eden Akın, "Bu kadim geleneği Edirne'nin kalbinde hep birlikte yaşatmaya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.