Kaktüsler, Wenshan'ı Canlandırdı - Son Dakika
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Kaktüsler, Wenshan'ı Canlandırdı

Kaktüsler, Wenshan\'ı Canlandırdı
18.06.2026 13:15
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Wenshan'daki Zhuangzitian köyü, kaktüs yetiştirme merkezi oldu ve yerel ekonomi canlandı.

WENSHAN, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletine bağlı Wenshan kentinde yer alan Zhuangzitian köyü, geçmişte sınırlı sanayiye ve dar geçim kaynaklarına sahipken bugün ülkenin en büyük kaktüs yetiştirme merkezlerinden biri haline geldi.

Karstik arazideki kayalık çölleşme nedeniyle köy topraklarının yaklaşık yüzde 80'i verimsiz hale gelmiş, bu durum birçok gencin iş bulmak için başka bölgelere göç etmesine yol açmıştı. Ancak kaktüsler, beyaz kayalık tepelerde 200 yılı aşkın bir süredir olağanüstü bir dirençle yetişmeye devam ediyor.

Verimsiz topraklarda gelişme ve kuraklığa dayanma yeteneği, kaktüsü kayalık ve çölleşmiş dağlar için doğal bir kurtarıcı haline getiriyor. Kalın yaprakları diyet lifi, mineraller ve vitaminlerle dolu olan kaktüs gıda, içecek, ilaç ve kozmetik sektörlerinde yaygın olarak kullanılıyor.

Zhuangzitian köyünün muhtarı, kaktüslerin pazar potansiyelini fark etmesinin ardından 2019 yılında köylüleri kaktüs yetiştiriciliğine yönlendirdi.

2025 yılı sonu itibarıyla yerel kaktüs ekim alanı yaklaşık 333,33 hektarın üzerine çıkarken, bölgedeki bitki örtüsü oranı da yüzde 75'e yükseldi.

Köyde işleme, yiyecek-içecek ve kültürel turizm gibi kaktüs odaklı çeşitli iş kolları da geliştirildi.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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