Kalbi 3 Kez Duran Hastayı Hayata Döndürdüler - Son Dakika
Kalbi 3 Kez Duran Hastayı Hayata Döndürdüler

29.04.2026 10:01
Prof. Dr. Adem İlkay Diken, aortu yırtılan ve kalbi üç kez duran 52 yaşındaki hastayı başarılı bir ameliyatla hayata döndürdüklerini belirterek, sigaranın damar yırtılma riskini artırdığını vurguladı.

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Prof. Dr. Adem İlkay Diken, karın ağrısı şikayetiyle başvuran ancak tanı konulamayan 52 yaşındaki hastanın durumunun aniden kötüleştiğini ve kalbinin durduğunu söyledi. Hızlı müdahaleyle aort yırtılması tespit edilen hasta, ameliyat sırasında üçüncü kez kalbi durmasına rağmen başarıyla opere edildi. Vücut 15 dereceye soğutulup dolaşım durdurularak yırtık aort segmenti değiştirildi. Hasta yürüyerek taburcu oldu.

Ameliyat sonrası sigaranın kesinlikle bırakılması, tansiyonun düzenli takibi ve kontrollü egzersiz önerildi. Genetik risk nedeniyle birinci derece yakınların kardiyolojik taramadan geçmesi gerektiği vurgulandı. Hastanın iki kardeşinin aort diseksiyonundan hayatını kaybettiği belirtildi.

Son Dakika Güncel Kalbi 3 Kez Duran Hastayı Hayata Döndürdüler - Son Dakika

SON DAKİKA: Kalbi 3 Kez Duran Hastayı Hayata Döndürdüler - Son Dakika
