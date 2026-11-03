Kalder'in kurucusu Gökçe Güven'in ABD'deki davasında karar: Ceza denetimli serbestliğe çevrildi - Son Dakika
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Kalder'in kurucusu Gökçe Güven'in ABD'deki davasında karar: Ceza denetimli serbestliğe çevrildi

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Kalder\'in kurucusu Gökçe Güven\'in ABD\'deki davasında karar: Ceza denetimli serbestliğe çevrildi
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Manhattan Federal Mahkemesi, menkul kıymet dolandırıcılığı suçlamasını mayısta kabul eden fintech girişimcisi Gökçe Güven hakkındaki kararını açıkladı. Savcılığın 3,5 yıl istediği davada Hakim Lewis A. Kaplan 25 ay hapis cezasına hükmetti ve cezayı 2 yıl denetimli serbestliğe çevirdi. Güven, Kalder'in gelirlerini yüksek göstererek risk sermayesi yatırımcılarından yaklaşık 7 milyon dolar toplamakla suçlanıyordu.

(İSTANBUL)

- ABD'de yatırımcıları dolandırmakla suçlanan ve menkul kıymet dolandırıcılığı suçlamasını kabul eden Kalder'in kurucusu Gökçe Güven hakkında karar verildi.  Manhattan Federal Mahkemesi, Güven'e 25 ay hapis cezası verdi, ceza 2 yıl denetimli serbestliğe çevrildi.

Fintech girişimi Kalder'in kurucusu Gökçe Güven'in, ABD'de yargılandığı davada karar açıklandı. "Şirketin gelirlerini olduğundan yüksek göstererek bir düzineden fazla risk sermayesi yatırımcısından yaklaşık 7 milyon dolar toplamakla suçlanan" Güven, mayıs ayında menkul kıymet dolandırıcılığı suçlamasını kabul etmişti.

Savcılık, Güven hakkında 3,5 yıl hapis cezası talep ederken, Manhattan Federal Mahkemesi Hakimi Lewis A. Kaplan, 25 ay hapis cezasına hükmetti, ceza 2 yıl denetimli serbestliğe çevrildi.

HAKİM ESKİ ÇALIŞANLARIN İDDİALARINI KABUL ETMEDİ

Hakim Kaplan, kararını açıklarken savcılığın ve şirketin bazı eski çalışanlarının mahkemeye sunduğu tabloyu kabul etmediğini belirtti. Lewis A. Kaplan, söz konusu eski çalışanların şirketin kontrolünü ele geçirmeye çalıştıklarını ve milyonlarca dolar talep ettiklerini ifade etti.

İKİNCİ BİR ŞANS VURGUSU

Hakim Kaplan, dünyanın seçkin eğitim kurumlarında 14 yıl eğitim görmüş genç bir girişimcinin hayatına devam edebilmesi için ikinci bir şansı hak ettiğini belirtti. Mahkemenin kararı doğrultusunda Güven, 2 yıllık denetimli serbestlik süresince yeni bir suç işlememesi halinde hayatına kaldığı yerden devam edebilecek.

AVUKATLAR: BU DAVA HİÇ AÇILMAMALIYDI

Kararın ardından Gökçe Güven'in avukatları, New York Güney Bölgesi Federal Savcılığı'nın (SDNY) eski vekil başsavcısı Danielle Sassoon ve eski SDNY savcısı Andrea Griswold, ortak bir değerlendirmede bulundu. Güven'i temsil etmekten onur duyduklarını belirten avukatlar, SDNY bünyesindeki kariyerleri boyunca böyle bir davayla karşılaşmadıklarını ifade etti. Sassoon ve Griswold, davanın en başından itibaren açılmaması gerektiği görüşünde olduklarını da dile getirdi.

Kaynak: ANKA
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