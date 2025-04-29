Kaldırımda Çarpılan Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kaldırımda Çarpılan Adam Hayatını Kaybetti

Kaldırımda Çarpılan Adam Hayatını Kaybetti

17 yaşındaki sürücüye ev hapsi cezası verildi, kızı adalet istedi.

29.04.2025 10:51
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Doğan Can CESUR/ -BEYOĞLU'nda hafif ticari araçla seyreden M.E. (17), kaldırımda oturan Abdulkerim Yavuz'a (59) çarptı. Kaza sonucu Yavuz hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan M.E. ise gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.E.'ye ev hapsi cezası verildi. Karara tepki gösteren Yavuz'ın kızı Elif Yavuz, "Bir babanın canı, bir yaşam, bir ömür, bir hayat bu kadar ucuz mu? Babasını kaybeden bir kız çocuğu olarak içimdeki bu acıyı bir ömür boyu yaşayacağım" dedi.

Kaza, 31 Mart'ta saat 19.00 sıralarında Hacıahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasına ait 06 AER 753 plakalı hafif ticari aracı kullanan M.E, süratle çıktığı kaldırımda oturan Abdulkerim Yavuz'a çarptı. Çarpma sonrası M.E. kaçarken, Yavuz ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Yavuz, ambulansla Şişli Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Yavuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ÇOCUK SÜRÜCÜYE EV HAPSİ CEZASI

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan sürücü M.E.'yi bir süre sonra yakaladı. Sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından 'taksirle öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan M.E.'ye adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsi cezası verildi. Kaza ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan aracın hızla ilerleyerek kaldırımda oturan Yavuz'a çarptığı anlar yer alıyor.

'BİR BABANIN CANI BU KADAR UCUZ MU?'

Ev hapsi kararına tepki gösteren Yavuz'un 19 yaşındaki kızı Elif Yavuz, "31 Mart tarihinde babamı kaybettim. Babamı, 17 yaşındaki bir sürücüsünün dikkatsizliği yüzünden kaybettim. Savcı sürücünün tutuklanması için üst mahkemeye sevk etti. Ancak üst mahkeme yaşından dolayı babamı ezip öldüren ve kaçan kişiye sadece ev hapsi cezası verdi. Şimdi size sormak istiyorum. Bir babanın canı, bir yaşam, bir ömür, bir hayat bu kadar ucuz mu? Verilen bu karar adil mi? Babasını kaybeden bir kız çocuğu olarak içimdeki bu acıyı bir ömür boyu yaşayacağım. Ben de kardeşim de ağabeyim de ablam da yaşayacak. Buna sebep olan şahıs sadece birkaç aylığına evde kalıp cezası bitecek. Bize yaşatılan bu acıyı bir ömür boyu içimizde yaşayacağız" dedi.

'SADECE ADALET İSTİYORUM'

Elif Yavuz, "Ben babasını kaybeden bir kız çocuğu olarak sadece adalet istiyorum. Adaletin yaşa göre değil sonuçlara göre de değerlendirilmesi gerekiyor. Adalet kağıtlarda rakamlarda yazan bir kavram olmamalıdır. Adalet kaybedilen bir canın değerinin yaşamının ne kadar önemli olduğunu hissettirmelidir. Bugün bunları burada sadece kendi acım için söylemiyorum. Umarım bir an önce adalet gerçeği yansıtır ve yerine getirilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Elif Yavuz, Ev hapsi, Politika, Güvenlik, Beyoğlu, 3-sayfa, Güncel, Kaza, Son Dakika

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