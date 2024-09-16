Kaldırımda Yürüyen Kadına Kamyonet Çarptı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kaldırıma çıkan kamyonetin çarpması sonucu yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, iki gün önce kaldırımda yürürken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan Piray Salman (55), tedavi gördüğü Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Olayın ardından gözaltına alınan 15 yaşındaki sürücü S.Ö. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
S.Ö, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
S.Ö. yönetimindeki 39 SL 661 plakalı kamyonet, 14 Eylül Cumartesi günü, Barış Mahallesi Çayır Sokak'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen Piray Salman'a çarpmış, kadın hastanede tedavi altına alınmıştı.
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