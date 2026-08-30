Kale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Töreni
Denizli'nin Kale ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni düzenlendi, halk oyunları ilgi gördü.
Denizli'nin Kale ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Meydanı'ndaki törende Kaymakam İbrahim Gökçe ve Belediye Başkanı Erkan Hayla tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Kutlamalarda halk oyunları gösterisi vatandaşlardan ilgi gördü.
Kaymakam Gökçe, İlçe Jandarma Komutanlığında gazilerle bir araya gelerek sohbet etti.
Kaynak: AA
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