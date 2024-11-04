Kale'de Tefecilik Şüphesi: Bir Tutuklama

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Denizli'nin Kale ilçesinde tefecilik suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, tefecilik yaptığı belirlenen şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin adresinde yapılan aramada 43 senet, 21 banka dekontu ile 1 çek ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.