Kale Kaymakam Vekili Ceyhun Denli'ye veda programı düzenlendi - Son Dakika
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Kale Kaymakam Vekili Ceyhun Denli'ye veda programı düzenlendi

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine atanan Kale Kaymakam Vekili Ceyhun Denli için ilçede veda programı düzenlendi. Programda Kaymakam Denli, beraber çalıştığı Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay ve diğer kurum amirleri, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlara teşekkür ederek helallik istedi. Kale Belediye Başkanı Özbay da Kaymakam Denli'ye ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi. Programa katılım sağlayan kurum amirleri, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar da bulundu.

19.07.2024 12:01
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Nevşehir'in Acıgöl ilçesine atanan Kale Kaymakam Vekili Ceyhun Denli için ilçede veda programı düzenlendi.

Kale Belediye Başkanlığının düzenlediği programda konuşan Kaymakam Denli, beraber çalıştığı Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay'a, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleriyle personeline, siyasi partilerin temsilcilerine ve vatandaşlara teşekkür ederek, helallik istedi.

Kale Belediye Başkanı Özbay da ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı Kaymakam Ceyhun Denli'ye teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Programa kurum amirleri, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Nevşehir, Ceyhun, Politika, Güncel, Son Dakika

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