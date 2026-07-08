Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Özdemir, Kaleiçi Zirvesi'ne Katıldı

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, ATSO ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kaleiçi Zirvesi'ne katıldı. Özdemir, "Kaleiçi; esnafıyla, komşularıyla, turizmcisiyle, sanatçısıyla, gençleriyle, kültürel etkinlikleriyle Antalya'nın en canlı kamusal alanlarından biri olmalı" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kaleiçi Zirvesi'ne Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, belediye başkanları, turizmciler ve sektör temsilcileri katıldı.

Kaleiçi Zirvesi'nin açılışında konuşan Vali Şahin, Kaleiçi'nin Antalya'nın en önemli turizm değerlerinden biri olduğunu söyledi. Vali Şahin, "Kaleiçi beni olumlu anlamda çok etkiledi. Sanki özenle tasarlanmış bir hayalin içindeymişsiniz gibi bir atmosferi var. Bir koridordan geçiyorsunuz muhteşem deniz manzarası, küçük bir koy, hoş bir liman her tarafta tarihi eserler ve restore edilmiş evler. Gerçekten harika bir yer. Buraya gelen yerli ve yabancı turistlerin de aynı duyguları yaşadığına inanıyorum. Kaleiçi, Antalya'nın turizmdeki en güçlü markalarından biridir ve bu değerin kıymetini iyi bilmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"KALEİÇİ KENTİN GERÇEK ZENGİNLİĞİ"

Başkan Vekili Özdemir ise Antalya'nın kimliğini, hafızasını ve geleceğini taşıyan şehrin kalbi Kaleiçi'nin kentin gerçek zenginliği olduğunu belirterek, "Birçok kent, en büyük marka değerini, yüzyıllardır yaşatmayı başardığı tarihi dokusundan almaktadır. Bugün bize düşen sorumluluk, tarihi dokuyu korurken içinde yaşamın güvenle ve huzurla devam etmesini sağlayabilmektir. Kaleiçi; esnafıyla, komşularıyla, turizmcisiyle, sanatçısıyla, gençleriyle, kültürel etkinlikleriyle Antalya'nın en canlı kamusal alanlarından biri olmalıdır" diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR, KALEİÇİ'NDE BİRÇOK ALANDA ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR

Özdemir, Kaleiçi'nin Antalya'nın geçmişini geleceğe bağlayan en önemli simgesi olduğunu vurgulayarak sözlerine, şöyle devam etti:

"Antalya bugün dünyanın en önemli turizm kentlerinden biri ancak artık yalnızca ziyaretçi sayısını değil; niteliği, kültürel deneyimi ve sürdürülebilir turizmi konuşmamız gerekiyor. Kaleiçi'ni bu dönüşümün en güçlü merkezlerinden biri yapmalıyız. Kültür turizmini, deniz turizmini, gastronomiyi, sanatı, yerel üretimi ile bütüncül bir yaklaşımla Kaleiçi'nin uluslararası marka değerini daha da yükseltmeliyiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bu bilinçle Kaleiçi'nde yaşayanların, çalışanların ve ziyaret edenlerin güvenli, nitelikli ve erişilebilir bir kent deneyimi yaşayacağı bir yaşam alanı oluşturma hedefiyle çalışıyoruz. Bu anlayış doğrultusunda altyapıdan çevre düzenlemelerine, ulaşımdan kültürel mirasın korunmasına kadar birçok alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Açılış konuşmalarının ardından ATSO Başkan Yusuf Hacısüleyman moderatörlüğünde Kaleiçi Zirvesi gerçekleştirildi. Zirvede Kaleiçi İşletmeciler Derneği Başkanı Fikret Çağlan, ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Boğaçhan Göksu, ATSO 45. Grup Meclis Üyesi Necdet Alacan ve TÜRSAB Antalya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Onur Özer 'Kaleiçi Turizmi, Gündüz-Gece Ekonomisi ve Yaşam Kalitesi' üzerine değerlendirmelerde bulundu.