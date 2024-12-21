Kalemkar Öğrenciler Tarihi Okula Taşıyor

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Kalemkar öğrenciler okulu tarihle renklendiriyor

AMASYA - Amasya'da lise öğrencisi 5 kız, geleneksel Türk sanatlarından kalem işi sanatının yeniden canlandırılması amacıyla uygulanan "Kalemkar Okullar Projesi" sayesinde bu tarihi sanatı öğrenip okullarını renklendiriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün yurt genelinde 15 okulda uyguladığı proje kapsamında Amasya Türk Telekom Proje İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda 5 öğrenciye kalem işi sanatı eğitimi verilmesiyle unutulmaya yüz tutan bu sanatın yeni nesillere yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Hattat ve tezhip ustası Mehmet Tektaş'tan temel bilgiler edinip fırçaları eline alan öğrenciler, hummalı çalışmayla okulun boş duvarlarını sanat eseriyle donatmaya başladı. Kalemkar öğrenciler eserlerinin tamamlanmasın sonrasında yarışmaya katılacak.

Şehzadeler şehri Amasya'daki tarihi camilerin duvarlarını kaplayan klasik Osmanlı dönemi süslemeleri örnek alan öğrencilerinin okulun koridorlarını renklendirmeye çalıştığını belirten Görsel Sanatlar Öğretmeni Mete Bahşi, ortaya çıkan eserlerin projeye katılan diğer okullarla yarışacağını açıkladı.

Tarihi motiflerin titiz bir şekilde duvara işlediklerini anlatan öğrencilerden Ayşe Selin İnan, "Bu sanatın inceliklerini öğrenirken bir yandan da keyif alıyoruz" dedi.

Selin Kılıç ise üniversite eğitimini bu alanda sürdürüp kendisini geliştirmeyi hedeflediği söyledi.

Okul müdürü Ahmet Eren de yüzyıllar boyunca Türk İslam sanatlarının bir dalı olarak sivil, dini, askeri ile mimari yapıların iç ve dış mekan süslemelerinde önemli bir unsur olan kalem işi sanatını yaşatmaya hevesli olan öğrencilerini kutladı.