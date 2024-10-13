Kalemkar Okullar Projesi Batman'da Başladı - Son Dakika
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Kalemkar Okullar Projesi Batman'da Başladı

Kalemkar Okullar Projesi Batman\'da Başladı

MEB'in projesiyle Batman'da 20 öğrenci kalem işi sanatını öğreniyor, eserlerini sergileyecek.

13.10.2024 12:17
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Kalemkar Okullar Projesi" ile Batman'da öğrenciler kalem işi sanatını öğreniyor.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, geleneksel Türk sanatlarından unutulmaya yüz tutan kalem işi sanatının (Sıva, bez, taş, deri, ahşap üzerine yapılan süsleme) yeniden canlandırılması amacıyla "Kalemkar Okullar Projesi"ni hayata geçirildi.

Ülke genelinde 14 okulda uygulanan proje kapsamında Batman'da da Türkiye Petrolleri (TP) Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde 20 öğrenciye kalem işi sanatı eğitimi verilerek, bu sanatın yeni nesillere yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Lisenin müdürü İrfan Ortaç, AA muhabirine, kalem işi sanatının unutulmaya yüz tutan sanat dallarından biri olduğunu söyledi.

Bu sanat dalını tekrar canlandırmak ve öğrencilerle buluşturmak amacıyla projenin hayata geçirildiğini ifade eden Ortaç, 6 ay sürecek proje kapsamında 20 öğrenciye eğitim verildiğini, ortaya konulacak eserlerin sergileneceğini belirtti.

Proje kapsamında Konya'dan gönüllü olarak eğitmen Ayşegül Kamacı'nın geldiğini dile getiren Ortaç, "Bu çalışmayı yürüttüğü için kendisine teşekkür ederiz. Projeye dahil olan öğrencilerimiz haftada 12 saat eğitim görüyor." dedi.

"Bu sanatı cami, türbe, saraylar, yalılarda daha sıklıkla görmekteyiz"

Eğitmen Ayşegül Kamacı da kalem işi sanatının geleneksel Türk sanatlarının en kadim dallarından biri olduğunu belirtti.

"Kalemkarlık, bu sanatı icra eden kişilere denir. Bu tasarımı yapanlara da nakkaş diyoruz. En çok sivil ve dini mimaride kullanılmaktadır. Bu sanatı cami, türbe, saraylar, yalılar gibi yerlerde daha sıklıkla görmekteyiz." diyen Kamacı, kalem işi sanatının bugün pek çok örneğinin çeşitli yapılarda görüldüğünü ancak isminin bilinmediğini söyledi.

Bu sanatı öğrencilere aktarmak istediklerini ifade eden Kamacı, "Öğrencilerimiz yeni şeyler öğrendikleri için çok mutlu. Tasarımlarımızı bitirdik. Boyama aşamasına geçtik. Mutlu bir şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah güzel işler çıkaracağız." diye konuştu.

Öğrencilerden Necla Karakaya da projeye dahil olmanın mutluluğunu yaşadığını anlatarak, projenin çok güzel olduğunu, aldıkları eğitimle güzel çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Songül Işık ise proje sayesinde kalem işi sanatını öğrendiğini dile getirerek, "Çoğu yerde görüyordum bu motifleri ve desenleri ama adını bilmiyordum. Bu sanatı öğrendiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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