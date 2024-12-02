Kaletepe Mevsim Koşulları Nedeniyle Ziyarete Kapandı

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(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın girişimleri sonucunda askeriye ile yapılan protokolün ardından şubat ayında belediyeye devredilerek halkın kullanımına açılan Kaletepe, sezonun sona ermesinin ardından mevsim koşulları nedeniyle ziyarete kapandı.

Kaletepe, sezonun sona ermesinin ardından mevsim koşulları nedeniyle ziyarete kapandı. Bölgenin turizmi açışından oldukça önemli bir yere sahip olan ve çok sayıda yerli-yabancı turist ve gezi grubunun ziyaret ettiği Kaletepe, 10 ayda yaklaşık 25 bin kişiyi ağırladı.

Bu dönem çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapan Kaletepe, bahar döneminde yeniden ziyarete açılacak.