Kalfat Belediyesi Derelerde Islah Çalışması Yürütüyor - Son Dakika
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Kalfat Belediyesi Derelerde Islah Çalışması Yürütüyor

Kalfat Belediyesi, taşkın ve sellerin önüne geçmek amacıyla beldedeki derelerde ıslah çalışması yapıyor. Belediye Başkanı Salim Doğan, 2 bin 500 metrelik hatta gerçekleştirilen çalışmaların neredeyse tamamlandığını belirtti. Dere yatağı genişletilerek taş duvarlarla çevrildi ve projenin tamamlanmasıyla taşkın riski ortadan kalkacak, aynı zamanda zararlı atıkların dereye karışması da engellenecek. Belediye ayrıca 3 ay gibi kısa bir sürede beldenin içme suyu sıkıntısını çözerek su ve kanalizasyon hatları döşedi ve cadde-sokak bakım ve onarımını gerçekleştirdi.

12.07.2024 11:53
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??????? Kalfat Belediyesince taşkın ve sellerin önüne geçmek için beldedeki derelerde ıslah çalışması yürütülüyor.

Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, açıklamasında, ıslah çalışmasının 2 bin 500 metrelik hatta yapıldığını söyledi.

Dere yatağının 18 metreye genişletildiğini, etrafını taş duvarlarla çevrelediklerini dile getiren Doğan, "Çalışmalarımızı neredeyse tamamlandı, son rötuşları yapıyoruz. Projemiz tamamlandığında sadece taşkın riskini ortadan kaldırmakla kalmayacağız, aynı zamanda zararlı atıkların dereye karışmasının da önüne geçmiş olacağız." dedi.

Doğan, 3 ay gibi sürede beldenin içme suyu sıkıntısını çözdüklerini belirterek, "4 kilometre su hattı döşedik, 1,5 kilometre kanalizasyon hattı yaptık belediyemizin öz sermayesiyle. Cadde ve sokakların bakım ve onarımı da dahil." diye konuştu.

Kaynak: AA

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