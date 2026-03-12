Kalia'da Rahip Rahi İçin Cenaze Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kalia'da Rahip Rahi İçin Cenaze Töreni

Kalia\'da Rahip Rahi İçin Cenaze Töreni
12.03.2026 00:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan'ın Kalia beldesinde, İsrail saldırısında ölen rahip Pierre er-Rahi için cenaze düzenlendi.

Lübnan'ın güneyindeki Kalia beldesi sakinleri, İsrail ordusunun 9 Mart'ta düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Maruni rahip Pierre er-Rahi için resmi ve dini yetkililerin katılımıyla cenaze töreni düzenledi.

İsrail saldırısında ölen Rahi'nin naaşı beldedeki Mar Circis Meydanı'na getirildiğinde halk tarafından karşılanırken, cenaze törenine Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel'in yanı sıra Vatikan'ın Beyrut Büyükelçisi Paolo Borgia ile çok sayıda metropolit ve din görevlisi katıldı.

Törende, Maruni Patrikhanesi tarafından Patrik Rahi için yazılan taziye mesajı okunurken, Rahi'nin sosyal çalışmalarda aktif olduğu ve insani yardım faaliyetlerinde yer aldığı belirtildi.

Maruni rahip Rahi, İsrail ordusunun 4 Mart'ta Litani Nehri'nin güneyinin boşaltılması için yaptığı sürgün emrine rağmen yaşadığı Kalia beldesinden çıkmayı reddettiğini açıklamıştı.

İsrail ordusu ise 9 Mart'ta düzenlediği saldırıda Rahi'yi öldürürken, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo rahip Rahi'nin hayatını kaybetmesini derin üzüntüyle öğrendiğini ve olayları endişeyle takip ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kalia'da Rahip Rahi İçin Cenaze Töreni - Son Dakika

PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi
Pınar Altuğ’a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir

00:12
Beşiktaş’tan TFF’ye gece yarısı yeni çağrı: Bir kez daha talep ediyoruz
Beşiktaş'tan TFF'ye gece yarısı yeni çağrı: Bir kez daha talep ediyoruz!
00:02
Küme düşmeleri kesinleşmişti Kaybettiği maçın sonunda şampiyonluk sözü verdi
Küme düşmeleri kesinleşmişti! Kaybettiği maçın sonunda şampiyonluk sözü verdi
23:14
İşte savaşın gölgesinde yaşam Bir yanda füzeler düşüyor, öbür yanda yolcu uçakları iniyor
İşte savaşın gölgesinde yaşam! Bir yanda füzeler düşüyor, öbür yanda yolcu uçakları iniyor
23:13
BM Güvenlik Konseyi’nden İran kararı
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı
22:49
İzmir’de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı
İzmir'de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı
22:39
İsrail’den Beyrut’a yeni hava saldırısı Büyük patlama anbean kamerada
İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı! Büyük patlama anbean kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 00:36:38. #7.12#
SON DAKİKA: Kalia'da Rahip Rahi İçin Cenaze Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.