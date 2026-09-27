Kalibaf, Bessent'in Hürmüz Boğazı sözünü 35 doları aşan petrol artışıyla yalanladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kalibaf, Bessent'in Hürmüz Boğazı sözünü 35 doları aşan petrol artışıyla yalanladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in Hürmüz Boğazı'nın açık olduğu açıklamasına tepki gösterdi. Kalibaf, savaş öncesine göre 35 doları aşan petrol fiyatı artışının bu açıklamayı yalanladığını söyledi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in "Hürmüz Boğazı açık" açıklamasına tepki göstererek, boğazın kapalı olmasına bağlı olarak artan küresel petrol fiyatlarını örnek gösterdi.

Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Bessent'in Hürmüz Boğazı'nın açık olduğu yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi

Bessent'in sözlerine inananlar için "Hürmüz Boğazı'na bedava bir dolar basma makinesi koymuşlar, buyurun gidip alın" diyen Kalibaf, küresel petrol fiyatında savaş öncesi döneme kıyasla yaşanan 35 dolardan fazla artışın, Bessent'in Hürmüz Boğazı'nın açık olduğu yönündeki açıklamalarını yalanladığını söyledi.

Kalibaf, "Ya piyasa petrolü bu kadar yüksek fiyatlardan satın alacak kadar aptal ya da ABD'nin hikaye anlatma mekanizması aldatıyor." dedi.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriMeclis BaşkanıHürmüz BoğazıDış PolitikaEkonomiEnerjiGüncelDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çorum’da arı sokması can aldı Doktorların müdahalesi yetmedi Çorum’da arı sokması can aldı! Doktorların müdahalesi yetmedi
Dereye uçan otomobilde can pazarı Sürücü kurtarılamadı Dereye uçan otomobilde can pazarı! Sürücü kurtarılamadı
Düğünde maganda kurşunu 25 yaşındaki genci hayattan kopardı Düğünde maganda kurşunu 25 yaşındaki genci hayattan kopardı
Körfez’de 37 yaşındaki kadın sokakta silahla öldürüldü Eski eşi firari Körfez'de 37 yaşındaki kadın sokakta silahla öldürüldü! Eski eşi firari
Muhteşem Yüzyıl’ı izlerken kapısı çaldı Karşısında Hürrem Sultan’ı gördü Muhteşem Yüzyıl'ı izlerken kapısı çaldı! Karşısında Hürrem Sultan'ı gördü
İsrail Gazze’deki ağır yıkımı yanlışlıkla yayınladı İsrail Gazze’deki ağır yıkımı yanlışlıkla yayınladı
20:52
Gaziantep’te 7 kişinin can verdiği kaza kamerada
Gaziantep'te 7 kişinin can verdiği kaza kamerada
20:30
Acun Ilıcalı’nın Fenerbahçe’ye olan borcu ortaya çıktı Rakam hiç de az değil
Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'ye olan borcu ortaya çıktı! Rakam hiç de az değil
19:32
Rıdvan Dilmen’den Süper Lig devi için şampiyonluk kehaneti: Kazanırlarsa yolu yarılarlar
Rıdvan Dilmen'den Süper Lig devi için şampiyonluk kehaneti: Kazanırlarsa yolu yarılarlar
17:49
Hayatı bir gecede altüst olmuş Roberto Carlos servetini nasıl kaybettiğini anlattı
Hayatı bir gecede altüst olmuş! Roberto Carlos servetini nasıl kaybettiğini anlattı
16:42
Betül Sayan Kaya’nın istifası sonrası net çıkış: Erdoğan işe el attı
Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası net çıkış: Erdoğan işe el attı
15:47
Eşel mobil 1 Ekim’de sona eriyor Benzinde 12 lira 48 kuruşa kadar artış gündemde
Eşel mobil 1 Ekim’de sona eriyor! Benzinde 12 lira 48 kuruşa kadar artış gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2026 22:08:56. #.0.2#
SON DAKİKA: Kalibaf, Bessent'in Hürmüz Boğazı sözünü 35 doları aşan petrol artışıyla yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei