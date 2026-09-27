Kalibaf, Bessent'in Hürmüz Boğazı sözünü 35 doları aşan petrol artışıyla yalanladı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in "Hürmüz Boğazı açık" açıklamasına tepki göstererek, boğazın kapalı olmasına bağlı olarak artan küresel petrol fiyatlarını örnek gösterdi.

Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Bessent'in Hürmüz Boğazı'nın açık olduğu yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi

Bessent'in sözlerine inananlar için "Hürmüz Boğazı'na bedava bir dolar basma makinesi koymuşlar, buyurun gidip alın" diyen Kalibaf, küresel petrol fiyatında savaş öncesi döneme kıyasla yaşanan 35 dolardan fazla artışın, Bessent'in Hürmüz Boğazı'nın açık olduğu yönündeki açıklamalarını yalanladığını söyledi.

Kalibaf, "Ya piyasa petrolü bu kadar yüksek fiyatlardan satın alacak kadar aptal ya da ABD'nin hikaye anlatma mekanizması aldatıyor." dedi.