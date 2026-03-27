Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kalibaf'tan ABD'ye Tepki

27.03.2026 16:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD'nin saldırı iddialarını eleştirerek, askerlerini koruyamadığını belirtti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin İran'a "kara saldırısına hazırlandığına" dair iddialara ilişkin, "Bölgedeki üslerinde kendi askerlerini bile koruyamayan ve onları otellerde ve parklarda saklayan ABD, bizim topraklarımızda onları nasıl koruyabilir?" dedi.

İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ABD'nin İran'a kara saldırısı planları yaptığına dair iddiaları değerlendirdi.

Kalibaf, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bölgedeki üslerinde kendi askerlerini bile koruyamayan ve onları otellerde ve parklarda saklayan ABD, bizim topraklarımızda onları nasıl koruyabilir?"

ABD medyası, Savaş Bakanlığının (Pentagon), Amerikan ordusunun 82. Hava İndirme Tümeni'nden binlerce askeri İran'la savaş dolayısıyla Orta Doğu'ya göndermeye hazırladığını yazmıştı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, önceki gün X sosyal medya platformundaki hesabından Farsça ve Arapça olarak paylaştığı mesajında, "Düşmanın tüm faaliyetlerini gözetliyoruz. İran düşmanları bir bölge ülkesi ile İran adalarından birini işgale hazırlanıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Kalibaf, bu tür bir girişim halinde ismini açıklamadığı söz konusu Körfez ülkesinin bütün altyapısının hiçbir sınır olmadan hedef alınacağı uyarısında bulunmuştu.

İran, ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'in yanı sıra ABD'nin bölgedeki üslerini ve hedeflerini füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) vurmuştu. Amerikan The New York Times gazetesi, üslerin ağır hasar görmesi nedeniyle birçok ABD askerinin bölge genelindeki otellere ve ofis alanlarına taşındığını yazmıştı.

Kaynak: AA

Meclis Başkanı, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 16:52:26. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.